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Locales comerciales en venta en Peze, Albania

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Propiedad comercial 64 m² en Peze e Vogel, Albania
Propiedad comercial 64 m²
Peze e Vogel, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
En una de las zonas más buscadas de Tirana, en la calle Kavaja, detrás de Polyclinic No. 9, …
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Propiedad comercial 113 m² en Peze e Vogel, Albania
Propiedad comercial 113 m²
Peze e Vogel, Albania
Área 113 m²
Los entornos comerciales en venta en Square 21, Cavaja Street!- El taladro: ¿Doscientos trei…
$646,265
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