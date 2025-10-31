Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Permet
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Permet, Albania

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 1 600 m² en Permet, Albania
Hotel 1 600 m²
Permet, Albania
Habitaciones 31
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 600 m²
Piso 5/5
Mundesi unike ! Shitet "Hotel Permeti" ne qender te qytetit. Hoteli ndodhet ne sheshin qen…
$2,91M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir