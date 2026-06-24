Villas en la montaña en venta en Orikum, Albania

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Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en construcción en venta en Radhimë, Vlorë. Piscina privada, terraza privada, …
$694,001
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Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de lujo en Radhimë, Vlorë, Albania: piscina privada y a pocos pasos del mar. Opo…
$678,250
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