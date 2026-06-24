Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Jardín

Villas con Jardín en venta en Orikum, Albania

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en construcción en venta en Radhimë, Vlorë. Piscina privada, terraza privada, …
$694,001
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Villa 4 habitaciones en Radhime, Albania
Villa 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Número de plantas 3
Nueva villa de lujo en Radhimë, Vlorë, Albania: piscina privada y a pocos pasos del mar. Opo…
$678,250
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir