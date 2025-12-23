Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Terraza

Estudios con Terraza en venta en Orikum, Albania

Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Orikum, Albania
Estudio 1 habitación
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/5
Estudio de inversión en un nuevo edificio en Orikum (suburb of Vlora), AlbaniaUn estudio en …
$99,676
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grinchenko Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir