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Estudios en la montaña en venta en Orikum, Albania

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Estudio 1 habitación en Orikum, Albania
Estudio 1 habitación
Orikum, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4/5
Estudio junto al mar en venta en Radhime Vlore, al sur de Albania. Radhima es una de las zon…
$143,677
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
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