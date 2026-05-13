Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Orikum, Albania

;
dúplex
12
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Tragjas, Albania
Casa 4 habitaciones
Tragjas, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa privada de dos plantas en venta en Tragjas, Vlora, Albania. Ubicada en la zona sur de V…
$351,349
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir