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Arrendamiento a largo plazo oficinas en Northern Albania, Albania

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Bashkia Malesi e Madhe
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Qender
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4 propiedades total found
Oficina 61 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Oficina 61 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Número de plantas 8
Se ofrece al alquiler de oficinas en el centro de Tirana. El entorno se encuentra en la octa…
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Oficina 153 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Oficina 153 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 3/12
Alquila el entorno en el centro de Tirana, después de Eye Of Tirana, se encuentra en el terc…
$1,373
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Oficina 97 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Oficina 97 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Área 97 m²
En el centro, junto a Central Post, el apartamento adecuado para diferentes tipos de negocio…
$1,087
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Oficina 275 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Oficina 275 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Área 275 m²
Se ofrece al alquiler de oficinas en el centro de Tirana.El entorno se encuentra en la noven…
$5,719
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