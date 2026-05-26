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Arrendamiento a largo plazo Salas de conferencias en Northern Albania, Albania

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Sala de conferencias 500 m² en Bashkia Durres, Albania
Sala de conferencias 500 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Piso -1/10
El espacio está situado en el barrio 13, Durres playa, en la zona de Iliria, situado en la p…
$698
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
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