Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Librazhd
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Apartamento

Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Librazhd, Albania

;
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Librazhd, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Librazhd, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 5/5
Se alquila en oficinas en Selvia, Debar Street.El apartamento está situado en la 5a planta d…
$858
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir