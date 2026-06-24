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Estudios en venta en Condado de Lezhë, Albania

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2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/9
La Garsonie moderna en venta en AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Piso 3 📐 Interfaz Neto: 43.89 m…
$95,146
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Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Italiano, Українська
Estudio 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Nuevo Complejo Residencial – Calidad se puede sentir, ubicación que le gana.En una de las zo…
$68,565
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Century 21 Oksford
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