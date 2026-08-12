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Áticos en Venta Condado de Lezhë, Albania

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Lezhe Municipality
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4 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Fan, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Fan, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 253 m²
Piso 7/7
El apartamento está situado en la séptima planta residencial, con una superficie neta de 142…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Ático Ático 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJINEl apartamento está situado en la déci…
Precio en demanda
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Century 21 Oksford
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Ático Ático 5 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 5 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 10/10
APARTAMENTO DE PENTHOUSE 3+1 para la venta en SheNGJIN El apartamento está situado en la déc…
$355,814
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Ático Ático 3 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 136 m²
Piso 8
Shejin, first line, 2+1+2 with terrace and unreal sea view. Total area 136 m2, and 126 m2 ac…
$317,789
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