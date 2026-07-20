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Apartamentos de varios niveles en venta en Condado de Lezhë, Albania

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1 propiedad total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Gryke lume, Albania
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Gryke lume, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Agencia
Century 21 Oksford
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Condado de Lezhë, Albania

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