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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Condado de Kukës, Albania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Kukes, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Kukes, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4
✅ Precio: 60.000 Leke/Month✅ Ubicación: Cerca de Polyclinic, VloreEl área donde se encuentra…
$693
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Agencia
NEXT REAL ESTATE
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