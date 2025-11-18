Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Jardín en venta en Himare, Albania

2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Himare, Albania
Villa 5 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Número de plantas 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Himare, Albania
Villa 5 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Número de plantas 2
Villa for sale in Green Coast. Villa for sale in Green Coast, Palase. Twin Villa The vi…
$1,85M
Dejar una solicitud
