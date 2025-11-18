Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Himare
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Garaje

Villas con garaje en venta en Himare, Albania

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Himare, Albania
Villa 5 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 326 m²
Número de plantas 3
“Today we present you a luxury villa in the heart of Green Coast Palace, just 10 meters from…
$2,08M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir