  Himare
  Albania
  Himare
  Residencial
  Casa
  Terraza

Casas con Terraza en Venta en Himare, Albania

25
2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Dhermi, Albania
Villa 5 habitaciones
Dhermi, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 393 m²
Número de plantas 3
Villas en venta en "Borgo Bello" Residencia, Drimadhes: Tu paraíso costeroOfrecemos para la …
$920,218
Century 21 Eon
English, Русский, Italiano, Українська
Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 206 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en Costa Verde, Palasa: Una inversión exclusiva en el corazón de la Riviera al…
$2,71M
Century 21 Eon
English, Русский, Italiano, Українська
