Casas del mar en Venta en Himare, Albania

25
2 propiedades total found
Villa 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
VENTA VILLA EN COSTA VERDE, PALACIO La villa en Costa Verde, Palas, ofrece una gran dosis…
$811,194
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Villa 4 habitaciones en Himare, Albania
Villa 4 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 206 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en Costa Verde, Palasa: Una inversión exclusiva en el corazón de la Riviera al…
$2,71M
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
