Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Himare
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Himare, Albania

villas
25
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Villa 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
VENTA VILLA EN COSTA VERDE, PALACIO La villa en Costa Verde, Palas, ofrece una gran dosis…
$811,194
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir