Apartamentos con Terraza en venta en Himare, Albania

Apartamento 2 habitaciones en Palase, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Palase, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo en venta en Palasa Dhermi, Vlorë, Albania. ¿Busca una inversión privileg…
$224,533
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Himare, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Himare, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Piso 3/3
Apartamento en venta en Green Coast 2 Dhermi, Vlore, Albania. Descubra su casa de vacaciones…
$336,438
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
