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Propiedades residenciales en venta en Fushe Kuqe, Albania

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1 propiedad total found
Apartamento 1 habitación en Fushe Kuqe, Albania
Apartamento 1 habitación
Fushe Kuqe, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
El apartamento está situado en una zona tranquila y estratégica cerca del mar y las principa…
$165,856
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Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
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