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Villas en venta en Condado de Fier, Albania

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2 propiedades total found
Villa en Xeng, Albania
Villa
Xeng, Albania
Área 202 m²
Número de plantas 3
Three-storey villa in Divjake. Total area 202 sq.m. Ready to organize an online show!
$821,247
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Villa 6 habitaciones en Sheq i Vogel, Albania
Villa 6 habitaciones
Sheq i Vogel, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Número de plantas 2
clear     1 391 / 5 000 Rezultatet e përkthimit Rezultati i përkthimit 🔑🏘 …
$207,625
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Parámetros de las propiedades en Condado de Fier, Albania

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