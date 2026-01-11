Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Almacén

Arrendamiento a largo plazo almacenes en Farke, Albania

Almacén Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Almacén 412 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 412 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 412 m²
Número de plantas 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir