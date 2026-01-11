Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Restaurante, cafetería

Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Farke, Albania

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 69 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir