  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Ático

Arrendamiento a largo plazo áticos en Farke, Albania

1 propiedad total found
Ático 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Ático 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 312 m²
Piso 9/9
Penthouse for rent in the Paris Commune overpass area with a surface area of 565m2. Located …
$2,912
por mes
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
