  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Farke
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Farke, Albania

bienes raíces comerciales
5
Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Restaurante, cafetería 93 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 93 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Número de plantas 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
