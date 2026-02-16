Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Condado de Elbasan, Albania

3 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Elbasan Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Elbasan Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/5
El apartamento está situado en la 3a planta de un edificio de 5 plantas con 3 entradas por p…
$591
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Gostime, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Gostime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
El apartamento está situado en un edificio construido en 2024. Está situado en la primera pl…
$475
por mes
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT! en Gostime, Albania
1+1 APARTMENT IN GOLEM, DURRES FOR RENT!
Gostime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
El apartamento está situado en la primera planta de un nuevo edificio 2024 con ascensor en G…
$392
por mes
