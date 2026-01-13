Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Albania
  3. Condado de Elbasan
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Condado de Elbasan, Albania

1 propiedad total found
Tienda 34 m² en Elbasan Municipality, Albania
Tienda 34 m²
Elbasan Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Número de plantas 5
Shop for sale located in the heart of the main boulevard Qemal Stafa in Elbasan. The total …
$395,398
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
