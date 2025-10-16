Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Elbasan
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Condado de Elbasan, Albania

2 propiedades total found
Propiedad comercial 3 000 m² en Gracen, Albania
Propiedad comercial 3 000 m²
Gracen, Albania
Área 3 000 m²
Número de plantas 3
The industrial building is entirely constructed with a concrete structure, not a metal const…
$2,91M
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 36 m² en Elbasan Municipality, Albania
Propiedad comercial 36 m²
Elbasan Municipality, Albania
Área 36 m²
Piso 1/12
Commercial space 35 m2 on the first floor above shops, in Elbasan. It currently operates as …
$58,235
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir