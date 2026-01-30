Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Villa

Alquile villas por día en Central Albania, Albania

Villa de 4 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa de 4 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en la orilla del lago - Farke, TiranaVilla panorámica con piscinas, jardín y v…
$174
por noche
Agencia
Lux-Albania Home
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
