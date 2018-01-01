SALOM NURAFSHON ART CITY
Manzil/Manzil: Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Tuy-tepa MFY, Tuy-tepa ko‘chasi, 17-A u
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About the developer
Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки
Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки
Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки
—Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы
—30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев
— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки
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