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SALOM NURAFSHON ART CITY

Manzil/Manzil: Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Tuy-tepa MFY, Tuy-tepa ko‘chasi, 17-A u
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SALOM NURAFSHON ART CITY
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About the developer

Жилой комплекс Salom Nurafshon представляет всем желающим возможность приобретения квартиры с помощью сверхгодовой программы без процентной ставки

Первоначальный взнос составляет 50% от общей суммы 
Рассрочка на 18 месяцев без процентной ставки 

Также для трёхкомнатных квартир предоставлена уникальная трёх этапная программа рассрочки

—Первоначальный взнос составляет 30%, от общей суммы
—30% суммы выплачивается в течение 12 месяцев
— оставшийся сумма 40% выплачивается с помощью субсидии или ипотеки

New buildings
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Apartment building ZhK Salom Nurafshon
Apartment building ZhK Salom Nurafshon
Chighiriq, Uzbekistan
Price on request
Completion date: 2023
The residential complex Salom Nurafshon presents everyone with the opportunity to purchase an apartment using a super-annual program without interest rate Initial installment is 50% of the total  Installment for 18 months without interest rate  A unique three-stage installment program is also provided for three-room apartments. — Initial installment is 30%, of the total — 30% of the amount is paid within 12 months — the remaining amount of 40% is paid by subsidy or mortgage SALOM NURAFSHON — residential complex designed for people who value maximum comfort and conditions — at the most loyal prices.  We are talking about our complex in a computational sense:  Total residential area: 3500 m ²; • Total yard area: 1800 m ²; • Payment period: 20 months; • By the watch method in apartments: 3.20 m; • Total apartments in a residential building: 80; • Project completion date: December 2023.; • Number of parking spaces: 50. If you have any questions, you can contact our sales managers for more information.
Our agents in Uzbekistan
SALOM NURAFSHON .
SALOM NURAFSHON .
Other developers
UPM

One of the leading and fast-growing development companies with 19 years of experience in the market. The company focuses on creating unique residential complexes that are innovative, smart and high quality. Our main focus is not only on quality construction and the development of social infrastructure, but also on punctual move-in and after-sales service.

 

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