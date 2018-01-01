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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"

Uzbekistan, Uzbekistan
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ООО "БАХРАМОВ Би ИНВЕСТ"
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Company Type
Company Type
Developer
Языки общения
Languages
Русский
Веб-сайт
Website
b-invest.uz
About the developer

Добро пожаловать в мир B.INVEST DEVELOPMENT — строительной компании, которая создает уникальные жилые комплексы, олицетворяющие комфорт, качество и инновации. 
 
Наша цель — предоставить людям дом мечты, где каждая деталь продумана с любовью и вниманием.

Проекты Chashma и Elysium — это наши гордость и воплощение наших самых смелых идей. Chashma, слово означающее "источник", представляет собой жилой комплекс, вдохновленный природной красотой и спокойствием. Здесь вы найдете уютные квартиры с прекрасными видами и современными удобствами, которые помогут вам наслаждаться каждым моментом вашей жизни.

Elysium — это наш воплощенный рай, место, где роскошь и комфорт сочетаются с элегантным и уникальным дизайном и превосходными удобствами. Здесь вас ждут просторные апартаменты, пронизанные светом и воздухом, а также уникальные возможности для релаксации и развлечений.

Наша команда профессионалов, заботятся о каждом этапе строительства, чтобы обеспечить надежность и качество в каждом доме, который мы создаем. Мы стремимся превзойти все ожидания и создать не просто жилье, а настоящий дом, где вы будете чувствовать себя по-настоящему счастливыми.

Присоединяйтесь к B.INVEST DEVELOPMENT и откройте двери в новую жизнь, где уют, качество и инновации ожидают вас каждый день.

B.INVEST DEVELOPMENT — воплощайте мечты вместе с нами!

New buildings
See all 1 new building
Apartment building Chashma residence
Apartment building Chashma residence
Tashkent, Uzbekistan
from € 59,076
Chashma residence — is a unique and peculiar project located on 4000 m ², which is designed for a comfortable stay and pastime, without commercial floors.  The house is surrounded on both sides by a river, which guarantees a beautiful view from a window or balcony. And a closed platform and being away from the road make your quiet vacation enjoyable and safe. In general, if you are a fan of appreciating your time and pleasantly spending leisure time, then Chashma residence – is what you need. Infrastructure: Within walking distance from the complex are all the necessary grocery and household shops, educational and medical institutions, as well as many public places for a pleasant stay with families and friends. Not far from the complex are River Park, Victory Park and Rivera shopping center. For lovers of hiking around the house there are walking roads along the river and a park that is within walking distance. Chashma residence — inspiration in every corner of your home! Prices for apartments in the Chashma residence residential complex:  1,2,3 and 4-room apartments with several layout options are available for purchase. Depending on the floor, square and number of rooms, the price may vary. For the convenience of customers, there is also a 12-month interest-free installment system with an initial contribution of 30%. Minimum price at 30% payment — 7 500 000 sum / m ², maximum — 12 500 000 sum / m ² Minimum price at 100% payment — 6 750 000 sum / m ², maximum — 11 250 000 sum / m ²
Our agents in Uzbekistan
Мехритддин Хадиров
Мехритддин Хадиров
1 properties
Other developers
UPM

One of the leading and fast-growing development companies with 19 years of experience in the market. The company focuses on creating unique residential complexes that are innovative, smart and high quality. Our main focus is not only on quality construction and the development of social infrastructure, but also on punctual move-in and after-sales service.

 

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