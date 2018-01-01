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ООО «DREAM CONSTRUCTION»

Адрес: г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Ойбека, 38А
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ООО «DREAM CONSTRUCTION»
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Company Type
Developer
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Русский
About the developer

Квартиры в ЖК IPAK YO'LI расположенный вблизи метро БУЮК ИПАК ЙУЛИ по адресу проспект Мирзо Улугбека 42.

Комплекс состоит из 12-ти этажей, где на первом этаже имеются нежилые коммерческие объекты с гостевыми авто-стоянками.

Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки

Верхние этажи - квартиры с широкими террасами и панорамными видами в дополнительном этаже.

Имеется подземная парковка в -2 этажа. А над ними закрытая(car free) детская площадка с зелёными зонами для отдыха.
 

New buildings
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Apartment building ZhK IPAK YOLI
Apartment building ZhK IPAK YOLI
Tashkent, Uzbekistan
Price on request
Completion date: 2024
Developer: IPAK YO'LI
Our project "Ipak Yo’li" with a total area of 2.3 hectares consists of 5 blocks consisting of 12-story buildings: - Apartments with a total area of 32.3 m2 to 80 m2; - Balconies with an outdoor terrace from 3.8 m2 to 10 m2; - Apartments with a private courtyard on the roof; - A courtyard with a playground and an eco-zone; - Convenient location in the city center; - 2-story parking; - Protected Safe Area 24/7
Our agents in Uzbekistan
ipakyoli2023tjm@gmail.com
ipakyoli2023tjm@gmail.com
Other developers
UPM

One of the leading and fast-growing development companies with 19 years of experience in the market. The company focuses on creating unique residential complexes that are innovative, smart and high quality. Our main focus is not only on quality construction and the development of social infrastructure, but also on punctual move-in and after-sales service.

 

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