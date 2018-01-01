ООО «DREAM CONSTRUCTION»
Адрес: г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Ойбека, 38А
Company Type
Developer
Languages
Русский
About the developer
Квартиры в ЖК IPAK YO'LI расположенный вблизи метро БУЮК ИПАК ЙУЛИ по адресу проспект Мирзо Улугбека 42.
Комплекс состоит из 12-ти этажей, где на первом этаже имеются нежилые коммерческие объекты с гостевыми авто-стоянками.
Территория этого комплекса, которая охраняется 24 часа в сутки
Верхние этажи - квартиры с широкими террасами и панорамными видами в дополнительном этаже.
Имеется подземная парковка в -2 этажа. А над ними закрытая(car free) детская площадка с зелёными зонами для отдыха.
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