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Wohnimmobilien in Khab wa Ash Shaaf, Jemen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Khab wa Ash Shaaf, Jemen
Wohnung 1 zimmer
Khab wa Ash Shaaf, Jemen
Zimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 1
Im Rahmen der Entwicklung des 160 ha Golf Resorts sind ein Fünf-Sterne-Hotel, Villen, Geschä…
$317,575
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Immobilienangaben in Khab wa Ash Shaaf, Jemen

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