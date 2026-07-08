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Langfristige Miete von Büros in Hajr as Sayar, Jemen

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5 immobilienobjekte total found
Büro 400 m² in Hajr as Sayar, Jemen
Büro 400 m²
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 20
Fläche 400 m²
In einer der renommiertesten Gegenden des Wiener Zentrums wird eine voll ausgestattete Bürof…
$45,640
pro Monat
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Büro 100 m² in Hajr as Sayar, Jemen
Büro 100 m²
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Modernes Büro mit Full-Service und prestigeträchtiger Geschäftsadresse Der berühmte Millenn…
$6,051
pro Monat
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Büro 340 m² in Hajr as Sayar, Jemen
Büro 340 m²
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 11
Fläche 340 m²
Repräsentanz mit Full-Service und moderner Infrastruktur Das moderne Business Center im Rau…
$32,486
pro Monat
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Büro 230 m² in Hajr as Sayar, Jemen
Büro 230 m²
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 11
Fläche 230 m²
Etagenzahl 9
Arbeiten in inspirierender Atmosphäre: Ein moderner Büroraum in einem renommierten Business …
$33,172
pro Monat
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Büro 400 m² in Hajr as Sayar, Jemen
Büro 400 m²
Hajr as Sayar, Jemen
Zimmer 11
Fläche 400 m²
Ideal für wachsende Unternehmen: moderne voll ausgestattete Büros in einem repräsentativen B…
$30,994
pro Monat
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