Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Jemen
  3. Hadramaut Governorate
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Hadramaut Governorate, Jemen

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Al Qatn, Jemen
Villa 4 zimmer
Al Qatn, Jemen
Zimmer 4
Fläche 380 m²
Dieses stilvolle Privathaus befindet sich in einem der beliebtesten Wohngegenden im Westen W…
$1,13M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Al Qaf, Jemen
Villa 5 zimmer
Al Qaf, Jemen
Zimmer 5
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Typ: Wohnhaus Grundstück: 610 m2 Fläche: ca. 205 m2 Baujahr: 1963 Heizung: Öl- und Festbrenn…
$245,682
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Hadramaut Governorate, Jemen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen