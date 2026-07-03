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Wohnimmobilien in Al Qaf, Jemen

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1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Al Qaf, Jemen
Villa 5 zimmer
Al Qaf, Jemen
Zimmer 5
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Typ: Wohnhaus Grundstück: 610 m2 Fläche: ca. 205 m2 Baujahr: 1963 Heizung: Öl- und Festbrenn…
$245,682
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