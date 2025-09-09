  1. Realting.com
  2. Vereinigte Staaten von Amerika
  3. Miami
  4. Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28811
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Staaten von Amerika
  • Region / Bundesland
    Florida
  • Nachbarschaft
    Miami-Dade County
  • Stadt
    Miami

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Izdaju se dva poslovna prostora ukupne povrsine 108m2, 4 jul zgrada Zetagradnje, Tuski put. Poslovni se sastoji iz kancelariskog i magacinskog prostora. Kancelariski prostor je 42m2 i sastoji se od 2 kancelarije, komplet opremljene kuhinje i dva toaleta. Magacinski prostor je 66m2. Nekretnina posjeduje i alarmni sistem kao i video nadzor

Standort auf der Karte

Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Handel Poslovni prostor 102 m² na Prodaju – Herceg Novi
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$352,083
Handel Poslovni objekat od 1.950m2, Vojislavljevića
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$11,736
Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$293,403
Handel Poslovni prostor od 151m2, Blok IX
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$221,813
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$1,760
Sie sehen gerade
Gewerbeimmobilien Poslovni prostor 108 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Alle anzeigen Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Handel Commerical space of 87m2, Krivi most
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$293,403
Furnished office space of 89m2 available for rent and for sale. It is a fully developed business that can be taken over with inventory. It is located near the Big Fashion Center. Suitable for a playroom or other activity. It has a kitchen and a toilet, and it was built according to the op…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Alle anzeigen Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$822
Two commercial spaces with a total area of ​​108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put. The business consists of office and warehouse space. The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets. The warehouse space is 66m2. The pr…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
von
$2,934
Poslovni prostor je open space strukture, posjeduje dva mokra čvora, kuhinja i zasebnu kancelariju. Nalazi se u prometnoj ulici i u blizini svih bitnih sadržaja
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Vereinigte Staaten von Amerika
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
09.09.2025
Immobilienkauf in den USA: Was ausländische Investoren wissen müssen
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
16.05.2025
Wem wird am häufigsten ein US-Visum verweigert? Aktuelle Bounce-Statistiken
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
14.05.2025
Wie hoch sind die Kosten für die Instandhaltung von Wohnraum in den USA? Wir sprechen über die Grundsteuer
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
03.02.2025
Die 10 besten US-Städte zum Leben: ein ausführlicher Leitfaden
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
09.10.2024
So erhalten Sie eine US-Greencard 2026: Wann Sie einen Antrag stellen müssen, was zu beachten ist und warum sie abgelehnt werden kann
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
18.09.2024
Bildung in den USA: alle Ebenen, Merkmale und Top-Bildungseinrichtungen
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
31.10.2022
«Nur Verdienst und Inflationsschutz — keine weiteren Vorteile». Wie kann ein Ausländer in den US-Immobilienmarkt investieren und was sollte man dabei beachten?
Alle Veröffentlichungen anzeigen