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Hotels in Miami-Dade County, Vereinigte Staaten von Amerika

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Hotel 735 m² in Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Hotel 735 m²
Miami, Vereinigte Staaten von Amerika
Zimmer 20
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 18
Fläche 735 m²
Verkauf: Neu gebautes 3-Sterne-Hotel – Bar (Žukotrlica), Montenegro Dieses moderne, im Jahr …
$1,65M
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