Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. Liverpool City Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Liverpool City Region, Großbritannien

Liverpool
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Liverpool, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Liverpool, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Invest in this Modern 2-Bed Apartment in One of Liverpool’s Most Desirable Postcodes Lucrati…
$536,080
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Liverpool, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Liverpool, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Invest in this Modern 2-Bed Apartment in One of Liverpool’s Most Desirable Postcodes Lucrati…
$536,080
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Liverpool, Großbritannien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Liverpool, Großbritannien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Invest in this Modern 2-Bed Apartment in One of Liverpool’s Most Desirable Postcodes Lucrati…
$536,080
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Liverpool City Region

2 Zimmer

Immobilienangaben in Liverpool City Region, Großbritannien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen