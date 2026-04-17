Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Großbritannien
  3. Kent
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Kent, Großbritannien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Paddock Wood, Großbritannien
Reihenhaus
Paddock Wood, Großbritannien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 136 m²
Einfamilienhaus zum Verkauf in Paddock Wood, in der gut aufgestellten Foal Hurst Green geleg…
$777,432
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Kent, Großbritannien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen