Grenland residence by Arloid

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €195,860

59 m² 1

Kapitulation vor: 2025

Haben Sie sich schon lange für Investitionen interessiert? Investieren Sie sofort mit der GARANTIE des EINKOMMENS in den VAE-Immobilien! - Garantierte Mieteinnahmen durchschnittlich 11%. - Günstiges Steuerklima 0% für Eigentum und Vermietung. - Anlegerschutz durch die Aufsichtsbehörden von RERA und DLD. - Hilfe bei der Erlangung von VNZH. - Unser Unternehmen ist exklusiver Partner zuverlässiger Entwickler. - Hochwertiger und ehrlicher Service mit Kundenbetreuung. - Auswahl der flüssigsten Objekte. - Hilfe beim Weiterverkauf und Gewinn. Apartment in einem luxuriösen Mayfair Residence-Projekt am Stadtplatz! Die Mayfair Residence bietet praktische Layouts und ein elegantes Design. Die Bewohner von Mayfair können auch die Annehmlichkeiten des Stadtplatzes nutzen, darunter ein Open-Air-Kino, ein Skatepark, ein Spielplatz, ein Grillplatz und ein Swimmingpool. Zu den öffentlichen Einrichtungen zählen ein Fitnesscenter, ein Fitnessstudio, Fahrrad- und Laufbänder, Squash- und Tennisplätze, Padeltennis- und Basketballplätze sowie ein Fußballplatz. Der Town Square Dubai ist eine ideale Unterkunft. Es gibt viel Grün, es gibt einen Park von 50.000 Quadratmetern. m, interaktive Kinderspielplätze, Langlauf- und Radwege, Cafés, Restaurants, Einkaufszentren. Der Komplex selbst umfasst einen Swimmingpool, Spielbereiche für Kinder im Innenhof, einen Fitnessraum und geräumige Terrassen. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!