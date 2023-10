Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €904,222

152–215 m² 2

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. BLVD Heights — preisgekrönter Wohnkomplex in der Innenstadt von Dubai von einem der führenden Entwickler des Emirats des Emirats der Emara-Immobilien. Zu den Besonderheiten der BLVD Heights Apartments gehören Zimmer mit freiem Plan und geräumige Schlafzimmer, modernes Design mit hochwertigen Oberflächen und Panoramafenstern mit Blick auf den Mohammed Bin Rashid Boulevard und die neue Opernoper der Dubai Opera Opera Opera Opera Opera. Das Anwesen von BLVD Heights gehört zum Elite-Segment und umfasst die gesamte Infrastruktur, die für einen komfortablen Aufenthalt erforderlich ist. INFRASTRUKT: - Fitness- und Fitnesscenter; - öffentliches Zentrum; - ein Einkaufsviertel mit Geschäften und Restaurants; - angelegter Garten und Grillplatz; - Pools für Erwachsene und Kinder; - Kinderbereich spielen; - Wellnesscenter; - Tiefgarage auf zwei Ebenen mit Aufzug. STANDORT: Die Türme von BLVD Heights befinden sich im zentralen Bereich des Emirats Downtown Dubai am Dubai Boulevard am Mohammed Bin Rashid Boulevard. Der Komplex ist von Geschäften, Restaurants, Clubs und anderen Unterhaltungsmöglichkeiten umgeben. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie die Dubai Opera, der Burj Khalifa, der Dubai Fountain und die Dubai Mall erreichen Sie nach einem 15-minütigen Spaziergang. In diesem Bereich befinden sich auch erstklassige Bildungs-, Kultur- und Geschäftszentren. WIRTSCHAFTLICHER VORAUS: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal. WARUM ALLES MIT UNS ARBEITET: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in Dubai. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir arbeiten ohne Provision. RUFEN ODER ZEIGEN, KOSTENLOS, UM DIE OBJEKTE VON DUBAIC ZU ÜBERKOMMEN!