Orra the Embankment

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! Senses – Jade at The Fields — ein Projekt bestehend aus Premium-Stadthäusern, deren Entwickler G & CO Real Estate Development LLC – FZ war. Der Komplex befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Meydan. Zum Kauf werden Wohnungen mit 3 und 4 Schlafzimmern vorgestellt, deren Gesamtfläche zwischen 258 Quadratmetern variiert. m bis 331 qm. Alle Stadthäuser haben: - Garage; - ein Garten im Hinterhof; - Familienzone; - Platz für Personal; - Terrassen. Die Küchen werden mit Haushaltsgeräten ausgestattet, darunter Kühlschrank, Herd, Herd und Backofen. Das Projekt Senses – Jade at The Fields bietet viele Annehmlichkeiten für Entspannung und Unterhaltung. So können die Bewohner des Komplexes das Fields Club House genießen, in dem ein Fitnessstudio, ein Wellnesscenter, ein Yoga-Bereich, ein Kinderspielplatz, eine Lounge, ein Kinderzimmer und ein Freiluftgarten vorhanden sind. Ort: Das Projekt Senses – Jade at The Fields befindet sich in der Nähe der Rd Ras Al Khor und der Rd Nad Al Sheba, die eine gute Verkehrsanbindung zu den beliebtesten Standorten in Dubai gewährleisten. In 20 Minuten mit dem Auto erreichen Sie Business Bay, das Dubai Design District und den Dubai International Airport. Das Fields befindet sich derzeit im Bau, daher ist das öffentliche Verkehrssystem schlecht entwickelt. Es wird empfohlen, ein privates Auto oder Taxi zu benutzen. Die Bewohner des Komplexes erreichen in 20 Minuten verschiedene beliebte Orte zur Erholung und Unterhaltung in Dubai, darunter: - Meydan Racecourse Hippodrome, bekannt für die jährliche Ausrichtung des berühmten Dubai World Cup Turniers. Gleichzeitig befindet sich auf dem Dach das beliebte Nachtleben WHITE Dubai. - Der von Peter Harradine entworfene 9-Loch-Golfplatz des Track, Meydan Golf — -Champions mit voller Beleuchtung. - Meydan One Mall — Im Bau befindliches Einkaufszentrum, in dem mehr als 550 Einzelhandelsgeschäfte präsentiert werden, die längste Indoor-Skipiste der Welt, Winter Village und viele andere. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!