The S tower

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €317,263

41–87 m² 6

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! LCD Canal Heights – ist ein neues Premium-Wohnprojekt, das von Damac Properties entwickelt wurde. Der Komplex befindet sich im prestigeträchtigen Geschäftsviertel Dubai Business Bay am Ufer des Dubai-Kanals. Eine kurze Fahrt vom LCD entfernt befindet sich das wichtigste Kultur- und Unterhaltungszentrum des Emirats – Downtown Dubai. Der Wohnkomplex wird zwei Hochhäuser umfassen, die funkelnden Schiffen ähneln. In jedem Gebäude auf dem Podiumsplatz werden eine geräumige Terrasse mit einem großen Landschaftspool, ein Ruhebereich mit Sonnenliegen, ein Spielplatz und ein Swimmingpool ausgestattet. Von den Türmen aus erreichen Sie schnell die Palmenpromenade entlang des Dubai-Kanals. Auf dem Dach der Gebäude befindet sich eine offene Terrasse mit einem grünen Garten. Die Nähe des Dubai-Kanals und die Fülle an Grünflächen auf dem Gebiet des LCD und daneben sorgen für ein komfortables Mikroklima und tragen zu komfortablen Spaziergängen an der frischen Luft bei. Auf dem Gebiet des Komplexes: - voll ausgestattetes Fitnessstudio; - Tennisplatz; - Verkaufsstellen und ein Supermarkt; - ein Spielplatz mit Springbrunnen; - Restaurants und Cafés; - angelegte Gärten. Der Komplex hat verschiedene öffentliche Räume. In den ersten Etagen befinden sich Geschäfte, Restaurants und Cafés. Der Komplex verfügt über Pools, Wellnessräume, Kinderspielzimmer, Konferenzräume und andere Annehmlichkeiten. Canal Heights befindet sich in der Business Bay-Region, die zur kostenlosen Amtszeitzone gehört. Der Komplex befindet sich direkt am Ufer des Kanals neben dem Verkehrsknotenpunkt und den Bushaltestellen. Um beide Gebäude des Komplexes herum werden Fußgängerwege angeordnet, die von Palmen und Rasenflächen umgeben sind. Apartments in Canal Heights – ist eine hervorragende Immobilienoption für eine zuverlässige Investition, auch wenn Sie eine Wohnung für den persönlichen Gebrauch kaufen. Die Lage des LCD am Ufer des Dubai-Kanals neben Fünf-Sterne-Hotels, Geschäftszentren und Einzelhandelsflächen macht es für potenzielle Mieter attraktiv.