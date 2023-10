New residence Al Jaddaf with a swimming pool, security and a co-working area, Jaddaf Waterfront, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €213,119

33–58 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Immobilien in Dubai mit voller rechtlicher Unterstützung. Unterstützung beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. - Kommission für unsere Kunden 0% ( Die Provision wird vom Entwickler ) gezahlt; - Kostenlose Immobilienverwaltung; - Zinsfreie Rate für bis zu 7 Jahre; - Nur erfahrene Makler; - Volle Transaktionsunterstützung; - Rechtsschutz der Transaktion; - Berufserfahrung über 15 Jahre; - Unterstützung bei der Erlangung des Wohnsitzes und der Umsiedlung; - Entschädigung von 50% des Staatszolls; - Makler in der Russischen Föderation, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Georgien, der Türkei, Thailand, Weißrussland, Kasachstan und anderen Ländern; - Wir zeigen das Objekt persönlich oder online; - Ein privilegierter Partner von mehr als 50 Entwicklern weltweit! Pantheon Elysee II in JVC — ist ein neuer Komplex, der Studio-Auswahlmöglichkeiten, Apartments mit 1, 2 Schlafzimmern und Penthäusern mit 4 Schlafzimmern bietet. Der Komplex befindet sich am Jumeirah Village Circle und bietet ungehinderten Zugang zur gesamten Gemeinde und darüber hinaus. Es gibt keine Probleme mit der Erreichbarkeit des Verkehrs, da sich die Entwicklung neben den Hauptstraßen befindet, einschließlich der Sheikh Mohammed bin Zayed Road und der Al Heil Road. Der Komplex hat eine wunderbare Infrastruktur. Das Management bietet umfassenden Service, Sicherheit und Wartung. Infrastruktur: - Sportplätze, - Kreuzung, - Radwege, - Wassersport, - Grillzone, - Kinderspielplatz, - Ein Ort zum Entspannen, - Einzelhandel, - Restaurant und Café. Wir werden alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE erzählen. Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!