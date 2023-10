New high-rise residence Coral Reef with swimming pools and a spa center, Maritime City, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von €241,000

61–113 m² 2

Kapitulation vor: 2027

Golf Greens – ein neuer Premium-Wohnkomplex des berühmten Entwicklers Damac Properties. Der Komplex befindet sich in der prestigeträchtigen und landschaftlich gestalteten Gegend von Damac Hills und garantiert jedem Bewohner ein Höchstmaß an Komfort. Die Wohnanlage besteht aus drei Hochhäusern mit Landschaftsgebiet. Zukünftigen Kunden wird eine große Auswahl an Immobilien angeboten: Apartments mit 1-2 Schlafzimmern sowie luxuriöse Stadthäuser mit 3 Schlafzimmern. Die gesamte Wohnfläche der Wohnhäuser variiert zwischen 60 und 153 Quadratmetern. Golf Greens hat eine klassische Architektur für Damac Properties, die organisch durch asymmetrische Fassadenlinien und landschaftlich gestaltete Hochhäuser ergänzt wird. Jede Residenz des Komplexes zeichnet sich durch ein durchdachtes Autorendesign aus, und das Layout – ist geräumig und komfortabel. Die Bewohner können sich auf eine beeindruckende Auswahl an erstklassigen Annehmlichkeiten verlassen: Voll ausgestattetes Fitnessstudio. Spielplätze für Kinder. Sportplätze. Pools für Erwachsene und Kinder. 24-Stunden-Concierge-Service. Balkone mit Landschaftsbau. Fitnesscenter. Damac Hills ist nicht nur für seine prestigeträchtige Lage bekannt, sondern auch für seine hervorragende Infrastruktur. Hier leben Familien mit Kindern lieber, da sich Kindergärten und Schulen in der Nähe der Gemeinde befinden. Auch im Bezirk gibt es Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, medizinische Zentren. Und vor allem ist – einer der luxuriösesten Golfplätze der internationalen Klasse. Die Wohnanlage bietet einen sehr bequemen Ausflug zu den Hauptautobahnen, wodurch der Ausflug in andere Gebiete und Sehenswürdigkeiten von Dubai bequem und schnell wird. Golf Greens by Damac Properties – ist ideal für die anspruchsvollsten Käufer, die Luxusimmobilien für einen persönlichen Wohnsitz suchen oder in eine profitable Einrichtung investieren möchten.