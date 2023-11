Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

One Canal ist ein neuer 9-stöckiger Elitekomplex des Entwicklers AHS Properties, der Teil der berühmten AHS Group ist, sowie der weltberühmten italienischen Marke Fendi Casa. Das ehrgeizige Projekt befindet sich am Dubai Water Canal in der Gegend von Al Safa und bietet eine exquisite Sammlung von Penthäusern mit 3 – 4 Schlafzimmern und luxuriösen Sky-Villen mit 4 – 5 Schlafzimmern. Markenobjekte werden dank der neuen Fendi Casa-Linie mit den besten Luxusmöbeln ausgestattet, die das Unternehmenserbe der Handwerkskunst und eine moderne Vision von Wahnimmobilien gekonnt demonstrieren. Weitere Besonderheiten der atemberaubenden Wohneinheiten One Canal – sind das extravagante Interieur des weltweit größten Hoteldesignunternehmens Hirsch Bedner Associates, das mit dem London 1508 ausgezeichnet wurde. Es ist bemerkenswert, dass es gemäß dem Masterplan keine öffentlichen Zonen im Elitekomplex geben wird, um maximale Vertraulichkeit zu gewährleisten. Palastresidenzen bieten ihren Bewohnern folgende Annehmlichkeiten: - Sky Pool privates Infinity-Pool; - Panorama-Badezimmer mit zwei Whirlpools und Blick auf den Safa Park; - voll ausgestattete Fendi-Küchen; - Waschküche; - Platz für Personal; - Himmelsterrasse; - offener Essbereich; - eine Station zur Herstellung von Heizscheiben; - Erholungsgebiet im Freien; - privater Aufzug mit Zugang direkt zum Wohnzimmer; - Blick auf den Dubai Water Canal und den Safa Park; - private Sky Gardens. Darüber hinaus können Bewohner von Luxusresidenzen mit 4 und 5 Schlafzimmern ein privates Büro, ein Kino, zwei Räume für Mitarbeiter, ein offizielles und informelles Wohnzimmer nutzen, sowie offene Erholungsgebiete in ihren einzigartigen Häusern. Ort: Potenzielle Bewohner des atemberaubenden One Canal-Komplexes haben einfachen Zugang zum Safa Park, einem der ältesten Parks in Dubai. Dieser Ort ist berühmt für seine Fülle an Laubbäumen, Grillplätzen, Spielplätzen, drei Seen, mehr als 300 Vogelarten und etwa 17.000 Arten von Bäumen und Sträuchern. Der Safa Park verfügt auch über einen Basketballplatz, ein Messegelände, einen Tennisplatz und ein Laufband, die von Fitnessliebhabern sicherlich geschätzt werden. Während Sie in One Canal leben, werden Sie von einer Fülle verschiedener Restaurants und Cafés umgeben sein, die luxuriöse internationale Küche und köstliche Desserts servieren.