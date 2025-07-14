  1. Realting.com
Wohnkomplex Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Preis auf Anfrage
13
ID: 32964
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Vereinigte Arabische Emirate
  • Region / Bundesland
    Dubai

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Premium-Class-Wohnungen im Herzen von Dubai von einem sehr zuverlässigen Entwickler, der immer alle ihre Einrichtungen pünktlich vermietet und gleichzeitig hat dieser Entwickler eine sehr hochwertige Oberfläche. Auch in den Wohnungen werden alle Küchengeräte und Einbauschränke sein. Das Gebäude wird viele Annehmlichkeiten für Bewohner von solchen 2 Pools, ein Pool nur für Frauen und der zweite Pool für den öffentlichen Gebrauch. Es gibt auch 2 dekorierte Fitness-Studios, eine für Frauen nur und die zweite für den allgemeinen Gebrauch, es wird auch einen Spielplatz, etc.

