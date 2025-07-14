Wohnkomplex Apartamenty premium klassa v samom serdce Dubaa

Premium-Class-Wohnungen im Herzen von Dubai von einem sehr zuverlässigen Entwickler, der immer alle ihre Einrichtungen pünktlich vermietet und gleichzeitig hat dieser Entwickler eine sehr hochwertige Oberfläche. Auch in den Wohnungen werden alle Küchengeräte und Einbauschränke sein. Das Gebäude wird viele Annehmlichkeiten für Bewohner von solchen 2 Pools, ein Pool nur für Frauen und der zweite Pool für den öffentlichen Gebrauch. Es gibt auch 2 dekorierte Fitness-Studios, eine für Frauen nur und die zweite für den allgemeinen Gebrauch, es wird auch einen Spielplatz, etc.