MADA IN Tower

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Yas Golf Collection – die neueste Spa-Community von über 127.000 Quadratmetern. m von Aldar Properties. Es wird in Abu Dhabi auf der Insel Yas neben dem berühmten Golfplatz Yas Links gebaut. Das Projekt im Wert von 1,7 Mrd. AED ( 463 Mio. USD ) umfasst 1.062 luxuriöse Residenzen mit atemberaubendem Blick auf grüne Felder, das Meer und Mangroven: möblierte Studios, Wohnungen mit 1 – 3 Schlafzimmer und Maisonetten mit 2 – 3 Schlafzimmer. Darüber hinaus umfasst die erste Phase des Projekts die Sammlung der Souq Furnished Apartments, die aus 140 möblierten Studios und Apartments mit 1 Schlafzimmer von 42 bis 82 Quadratmetern bestehen. m. Potenzielle Käufer und Investoren können Immobilien mit Blick auf den Themenpark Ferrari World, teilweisem Meerblick sowie Souq oder die Gemeinde im Allgemeinen auswählen. Die Souq Furnished Apartments bieten auch drei Farboptionen für Residenzen. In den Räumen werden Panoramafenster vom Boden bis zur Decke installiert, die maximales Sonnenlicht bieten. Für die Bequemlichkeit der Bewohner von Wohnungen und öffentlichen Bereichen der Gemeinde werden « intelligente » -Technologien eingesetzt. Am Eingang zu Wohngebäuden werden Gewässer und Bereiche für die Ausschiffung von Passagieren platziert. In der Lobby mit Designerdekor gibt es Erholungsgebiete und Kunstinstallationen. Infrastruktur: Eines der Merkmale der neuen Community – ist eine große Auswahl an erstklassigen Annehmlichkeiten für unterschiedliche Lebensstile, von verschiedenen körperlichen Aktivitäten bis hin zu Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung für Kinder und Erwachsene: - Wellnesscenter mit Fitnesspavillon und Fitnessraum mit Meerblick und Golfplatz; - Fitnesszone; - multifunktionale Räume für Yoga und Pilates; - direkter Zugang zu « Grünschleife » – Laufbandlandschaftsraum; - multifunktionales Gericht; - Kino; - Pools auf dem Podium mit Blick auf die Mangroven; - Kinderbecken und Spielplätze; - Kinderspielplatz; - ein öffentliches Zentrum mit einem Spielzimmer, einem Kaffeehaus, Tischen für Tischtennis und Billard; Gärten auf einem Hügel mit Blick auf den Meereshorizont; - Bibliothek; - Lounges für Bewohner. Wirtschaftliche Attraktivität: - Kommission 0%; - Ein Aufenthaltsvisum für bis zu 10 Jahre mit dem Recht auf Verlängerung; - Kapitalrendite; - Zinsfreier Ratenzahlungsplan; - Hohe Nachfrage nach Mietern; - Nur zuverlässige Entwickler; - Ein sicherer Deal.